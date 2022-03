Blackout per il sito web dell'Agenzia delle Entrate e Sogei: 'nessun attacco hacker'

Un pomeriggio che si è trasformata in una serata di passione, per i siti delle agenzie fiscali italiani. E’ quanto avvenuto nella giornata di ieri, quando i portali dell’Agenzia delle Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Dipartimento delle Finanze del MEF, Ragioneria Generale e Sogei sono risultati inaccessibili.

Inizialmente, vista la situazione di tensione internazionale (che si sta spostando anche sul web) si è subito parlato di un attacco hacker, soprattutto dopo l’attacco ransomware a Trenitalia della scorsa settimana che ha paralizzato biglietterie e stazioni.

A rassicurare tutti ci ha pensato la stessa Sogei tramite il proprio account ufficiale Twitter: “Sogei comunica di non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici” si legge nel breve cinguettio, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti vista la delicatezza dei dati in ballo.

Nella notte i servizi sono stati ripristinati ed almeno nel momento in cui stiamo scrivendo sono regolarmente raggiungibili. Secondo quanto raccolto da vari quotidiani, il blackout improvviso sarebbero da ricercare in una caduta di tensione nell’impianto elettronico, cha mandato ko i sistemi. Sono però in corso ulteriori indagini per fare lumi sulla questione. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli.