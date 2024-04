Blackview A52Pro ti sorprende anche sul prezzo: ora a meno di 100 euro!

Blackview A52Pro è un modello con un design unico: texture della superficie opaca e il design ergonomico con bordi piatti. Inoltre, pesa solo 183g e ha uno spessore di 9mm. Il prezzo già basso è stato ulteriormente ribassato del 21%, quindi lo paghi solo 94,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ram e memoria sono espandibili: la RAM fisica può essere espansa da 4GB a un massimo di 8GB. MentrelLa memoria da 128GB, tramite Micro SD può essere estesa fino a 1TB.

Il sistema operativo Doke, basato su Android 13, passa dalla versione OS 2.1 alla versione OS 4.0, si tratta de l'ultimo aggiornamento del sistema operativo che porta con sé funzioni più amichevoli per una grafica intuitiva e controlli fluidi.

Buone notizie anche per quanti guardano contenuti streaming tramite telefono: lo schermo waterdrop da 6.52" con frequenza di aggiornamento di 90Hz, insieme a molteplici modalità di colore, mostra immagini vivide e reali.

Bene anche la batteria: da 5180mAh garantisce 2 giorni di utilizzo normale.

Ricordiamo dunque l'offerta: il prezzo già basso è stato ulteriormente ribassato del 21%, quindi lo paghi solo 94,99 euro! Davvero un prezzo incredibile per tutto quanto offre in termini hardware e software.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!