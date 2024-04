Blackview Color8 16GB RAM+1TB ROM per poche ore a un PREZZO MAI VISTO!

Blackview Color8 è uno smartphone di fascia medio-bassa ma con il costo di un entry level. Avrai davvero tutto quello che ti serve per un utilizzo quotidiano soddisfacente. Infatti, parliamo di 16GB di RAM e una memoria di partenza di 256 GB espandibile fino a 1 TB. Oggi puoi prenderlo con il 5% di sconto, quindi lo paghi solo 151,99 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ma anche l'hardware non è assolutamente trascurato. Con uno spessore di soli 9mm, materiali di alta qualità e una cura impeccabile per i dettagli, offre un look alla moda e una presa comoda.

Monta l'ultimo sistema operativo Android 13 e Doke 4.0, per prestazioni fluide e privacy protetta. Con il processore octa-core, offre prestazioni fluide e una frequenza di picco di 2.0GHz con un incremento del 17% della velocità.

Potrai anche guardare alla grande i tuoi prodotti streaming preferiti: display da 6,75 pollici, con un tasso di aggiornamento del 90Hz, risoluzione HD+ di 720*1600, luminosità dello schermo di 450nits e fino a 16,7 milioni di colori.

Ottima batteria: 6000mAh e sistema intelligente di risparmio energetico, con un miglioramento del 37% dell'efficienza energetica, supporta la ricarica rapida da 18W e la conversione OTG.

Dunque davvero un telefono straordinario, oggi a un prezzo unico.

