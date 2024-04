Blanquita era unica nel suo genere, ma è stata davvero sfortunata

Un recente studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Ecology and the Environment, ci porta a conoscenza del primo caso segnalato di albinismo incompleto nel gufo reale euroasiatico (Bubo bubo). Andiamo a conoscere Blanquita.

Dopo aver visto il superpotere dei gufi, questa volta ci troviamo nella regione protetta di Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, nel sud-est della Spagna, dove una femmina di gufo reale che si ritiene avesse circa 40 giorni, è stata avvistata in un nido durante una visita di routine.

L’esemplare è stato chiamato Blanquita dal team, ed era l'unica insolitamente colorata nella covata di quattro pulcini.

In particolare, la colorazione in questione è solitamente conosciuta come "albinismo incompleto", perché mentre le sue piume sono bianche, come potete osservare al seguente link, ha gli occhi arancioni brillanti. L'albinismo è dunque la mancanza del pigmento melanina che spesso causa piume o pelliccia bianche.

"L'albinismo in quel caso è incompleto perché Blanquita aveva vera melanina negli occhi (iride), ma anche una leggera ombra nera nelle penne delle ali", ha detto a IFLScience José Zamora-Marín, coautore dell'articolo. Non tutto è però andato per il meglio.

Sfortunatamente, solo 10 settimane dopo Blanquita è stata trovata morta a circa 20 chilometri a ovest del nido. La sua morte è stata probabilmente dovuta all'ingestione di roditori avvelenati che a loro volta l'hanno resa più vulnerabile ai predatori. Il team ha scritto di aver trovato "segni di predazione di mammiferi" nella zona.

"Pensiamo che Blanquita potrebbe aver predato ratti o altri roditori colpiti dal recente consumo di rodenticidi, causando così effetti subletali (riduzione dell’attività basale) attraverso l’esposizione secondaria e rendendola vulnerabile alla predazione da parte di un canide (volpe rossa o cane). A loro volta, i resti delle ali e del corpo da noi trovati mostravano segni di consunzione o di predazione da parte dei canidi", ha continuato Zamora-Marin.

Dopo aver scoperto cosa sono in grado di fare i bombi, nonostante la sua breve e sfortunata vita, Blanquita verrà per sempre ricordata nei libri di tutto il mondo!

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti oggi su