Tutto su Blastar, il gioco che Elon Musk ha sviluppato da bambino

Elon Musk è un CEO piuttosto atipico e anche la sua adolescenza non è stata esattamente delle più comuni. Infatti, in un periodo in cui sviluppare anche il più basilare dei giochi era un'impresa titanica, il piccolo Musk riuscì a realizzare un titolo chiamato Blastar.

Il gioco salì agli onori delle cronache nel dicembre del 1984, quando la rivista PC and Office Technology pubblicò le 167 righe di codice sorgente. Musk all'epoca era un bambino: aveva 12 anni. Eppure, la sua vena imprenditoriale gli consentì già allora di far parlare del suo gioco alla pagina 69 della succitata rivista di settore sudafricana. Questo gli fruttò anche cinquecento dollari.

Blastar è un titolo ambientato nello Spazio in cui il giocatore prende il controllo di una navicella e ha il semplice obiettivo di distruggere gli alieni. Insomma, non stiamo parlando esattamente del gioco più originale del mondo e, probabilmente, il giovane Musk aveva passato molto tempo in sala giochi dinanzi a Blaster, titolo sviluppato da Eugene Jarvis e Larry DeMar pubblicato nel 1983, ovvero un anno prima del rilascio di Blastar. In ogni caso, stiamo parlando di un Musk ancora dodicenne e il fatto che fosse riuscito a realizzare da solo un gioco a 8-bit aveva stupito molti all'epoca.

Nella pagina di PC and Office Technology, inserita nella biografia di Musk realizzata da Ashlee Vance, si legge: "In questo gioco devi distruggere una navicella spaziale aliena che trasporta micidiali bombe all'idrogeno e armi al 'laser' (il termine usato da Musk per indicare queste ultime è Status Beam Machines, ndr). Questo titolo fa buon uso di sprite e animazioni e per questo motivo vale la pena darci un'occhiata". Da notare il fatto che il dodicenne si facesse chiamare E.R. Musk.

In seguito alla diffusione del codice sorgente, alcuni appassionati hanno creato una versione HTML5 di Blastar, che potete trovare a questo indirizzo. In questo modo, chiunque può provare il gioco creato dal piccolo Musk. In un'intervista risalente al 2015, l'attuale CEO di SpaceX ha dichiarato che "si trattava di un gioco banale, ma era meglio di Flappy Bird". Recentemente Musk ha affermato che sarebbe troppo imbarazzante far arrivare Blastar sulle Tesla.