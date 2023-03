Blender dispone ora di un plugin Stable Diffusion per le immagini IA

Se avete quantomeno provato a muovere dei passi nell'ambito dell'arte 3D, potreste esservi imbattuti almeno una volta nel ben noto programma Blender. Ebbene, ora anche quest'ultimo sta entrando nell'era dell'IA generativa, considerando che Stable Diffusion è approdato su Blender mediante plugin.

Sì, avete capito bene: il noto servizio che permette di generare immagini tramite intelligenza artificiale (a partire da un input testuale) si può ora utilizzare all'interno di Blender, come riportato anche da The Verge. L'annuncio è arrivato tramite un video pubblicato sul canale YouTube di Stability AI, in cui viene svelata "l'unione" tra il noto software 3D e l'intelligenza artificiale.

Ciò che non passa inosservato a tal proposito è il pulsante "Dream (Texture)", ma nel video si vedono anche "Dream (Viewport)" e "Dream (Animation)". Chi ha ben presente Blender avrà probabilmente già compreso a cosa si fa riferimento, ma agli altri basti sapere che, a partire da un rapido input testuale descrittivo, come può essere quello relativo a "un astronauta che fluttua dinanzi a una navicella", risulta poi possibile ottenere un'immagine, una texture o un'animazione legata a quanto si è immaginato.

Sì: si può partire da render già esistenti, così da sperimentare rapidamente vari stili. Come avrà già intuito chi è solito utilizzare questi strumenti, si tratta dunque di un plugin pensato più che altro per ottimizzare i tempi di creazione di immagini 2D da utilizzare successivamente in vari modi, così da evitare di perdere tempo in determinate operazioni. Il plugin è totalmente gratuito e Stability AI ha già promesso che effettuerà regolarmente degli aggiornamenti. Non è inoltre richiesta alcuna GPU specifica, ma per maggiori dettagli vi rimandiamo alla documentazione di Stability AI.