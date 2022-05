Blender.io nei guai: sanzioni USA per lavaggio di denaro in Corea del Nord

Mentre il fronte mining gioisce per il recentissimo sblocco di NiceHash sulle GPU NVIDIA LHR, il mondo delle criptovalute riceve uno scossone per mano del Tesoro degli Stati Uniti d'America.

Come annunciato dal Dipartimento, infatti, arriveranno presto delle enormi sanzioni nei confronti di Blender.io, servizio sospettato per essere stato utilizzato dalla Corea del Nord per facilitare l'attività di cyber-criminali e il lavaggio di denaro sporco, sempre in termini di valute virtuali.

Nello specifico, il Dipartimento del Tesoro ha spiegato che Blender.io sarebbe stato usato dal gruppo Lazarus per pulire una cifra di circa 20,5 milioni di dollari derivanti dal recente furto di criptovalute su Axie Infinity.

In totale, sarebbero stati rubati circa 625 milioni di dollari e gli USA sostengono che il gruppo sia collegato strettamente alla Corea del Nord e che tali attività criminali siano state avallate "per finanziare le armi di distruzione di massa illegali e programmi di sviluppo di missili balistici".

In questo contesto, lo strumento di mixaggio sviluppato da Blender.io sarebbe stato sfruttato per mescolare le carte e nascondere il percorso di questi token sulla blockchain. Tuttavia, Blender.io non sarebbe l'unico strumento utilizzato da Lazarus.

Inoltre, sempre stando alle dichiarazioni del Ministero, il tool sarebbe stato sfruttato anche da gruppi come Conti e Trickbot.