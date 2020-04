Blink Mini: ecco la nuova telecamera di sicurezza intelligente di Amazon

Amazon ha annunciato oggi la nuova Blink Mini, la videocamera di sicurezza intelligente per interni compatta, in HD a 1080p, rilevazione del movimento ed audio bidirezionale. A completare la scheda tecnica ci pensa anche il costo contenuto: solo 39,99 Euro.

Abbinata all'applicazione Blink Home Monitor, la videocamera consente di controllare la propria casa ma anche di parlare con persone ed animali domestici in tempo reale. Per i clienti sarà disponibile anche il piano d'archiviazione in abbonamento di Blink, ma potranno anche utilizzare il Blink Sync Module 2 per la memorizzazione dei video in locale.

Blink Mini può essere preordinata già oggi su Amazon, ma le spedizioni sono in programma a partire dal 13 Maggio 2020. E' possibile anche scegliere il pagamento a rate di Amazon, che consente di pagare la videocamera in cinque tranche da 8 Euro l'una. Amazon ha anche lanciato una promozione che consente di acquistarne due al costo di 74,99 Euro.

L'abbonamento Blink Plus è disponibile per un periodo di prova gratuito fino al 31 Marzo. Al termine della promozione, sarà possibile scegliere Blink Basic a 3 Euro al mese o 30 Euro all'anno, o Blink Plus a 10 Euro al mese o 100 Euro per tutto l'anno. Blink Sync Module 2, che garantisce la memorizzazione in locale sarà disponibile a breve a 39,99 Euro.