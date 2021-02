BlizzCon, Twitch cambia musica ai Metallica per copyright: il risultato è esilarante

Twitch sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo. Tuttavia, la piattaforma di Amazon si sta anche "scontrando" con la questione del copyright, soprattutto per quel che concerne il mondo musicale. L'ultimo capitolo di questa vicenda coinvolge l'evento BlizzCon.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, nel corso dell'evento organizzato da Blizzard, software house dietro a videogiochi come World of Warcraft e Diablo, c'è stata un'esibizione del noto gruppo heavy metal statunitense Metallica. Scendendo più nel dettaglio, il brano coinvolto è "For Whom The Bell Tolls".

Tutto nella norma, dato che non si tratta certamente della prima volta che un evento videoludico ospita esibizioni musicali di questo tipo. Tuttavia, è inusuale ciò che è andato in onda online. Infatti, mentre sui principali canali YouTube e Twitch in cui veniva trasmesso l'evento tutto è filato liscio (al massimo, alcuni streamer hanno disabilitato l'audio per evitare problemi in termini di copyright), una situazione atipica si è verificata per quel che concerne il canale ufficiale Twitch Gaming.

Per evitare problemi lato copyright, qualcuno ha infatti pensato di mantenere il flusso video originale dell'esibizione dei Metallica, sostituendo però l'audio con un brano apparentemente casuale, che ha ben poco a che fare con l'heavy metal. La replica della diretta è stata rimossa, ma ovviamente online pullulano le clip relative al "momento saliente". Il risultato è esilarante: potete darci un'occhiata mediante il player presente qui sotto.