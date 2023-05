Un blob giallo e puzzolente ha invaso questo deserto e non si ferma

Il deserto di Sonora in Arizona è stato inghiottito da un'erba invasiva chiamata Oncosiphon pilulifer. Quest'ultima, come potrete aver capito, puzza ed è anche una cattiva notizia per gli esseri umani, le piante e la fauna selvatica... oltre ad essere un gran mal di testa per gli scienziati che devono capire come fronteggiarla.

L'invasore proviene dal Sud Africa e per adesso non si è ancora capito come abbia fatto ad arrivare negli Stati Uniti. "La contea di Maricopa è pesantemente infestata ora", ha affermato Michael Chamberland, botanico dell'Università dell'Arizona. "Il vegetale puzzolente sta salendo attraverso le fessure del marciapiede."

Una tale diffusione è favorita proprio dal metodo della creatura, poiché invia migliaia di semi in aria, atterra su di essi e spesso soffoca le piante vicine. Non solo: le distese di erba diventano un pericolo di incendio perché l'erbaccia si prosciuga facilmente, mettendo a rischio l'ambiente, la fauna e le vite umane.

Inoltre, l'erba può scatenare allergie e causare eruzioni cutanee se viene toccata senza guanti e il fumo che produce - se dovesse andare a fuoco - è particolarmente irritante da respirare. “L'insolito nome comune di questa pianta invasiva, puzzolente, significa 'solo puzza' in Africa a causa del forte odore della pianta dovuto al suo olio; è persino inutile per l'alimentazione del bestiame, puzza e basta", hanno scritto Philip Hedrick e Christopher McDonald nel loro articolo.