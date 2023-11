Bloccare chiamate da numeri non in rubrica? L'opzione Android che non avete visto

In un periodo in cui persino UniCredit segnala truffe telefoniche, prevenire l'arrivo di chiamate indesiderate sul proprio dispositivo può rappresentare una scelta saggia. A tal proposito, Google mette a disposizione molteplici funzioni di questo tipo lato Android, tra cui quella che consente di evitare le chiamate dei numeri non in rubrica.

Ebbene, potreste non averlo notato, ma in realtà l'applicazione Telefono preinstallata su molteplici dispositivi Android, proprio quella accessibile direttamente tramite le icone rapide della schermata Home, oggi consente di bloccare questa tipologia di telefonate senza nemmeno dover installare applicazioni di terze parti.

Per intenderci, potreste voler dare un'occhiata alle impostazioni della succitata app, accessibili a partire dall'icona dei tre puntini che potete notare in alto a destra. In questo contesto, infatti, nella sezione legata ai "Numeri bloccati", risiedono anche diverse voci non di poco conto. Più precisamente, l'opzione a cui potreste voler dare un'occhiata è quella "Numeri non presenti in Contatti".

La descrizione di quest'ultima è chiara in merito al funzionamento: "Blocca i numeri non inclusi nei Contatti". Insomma, se solitamente sono esclusivamente persone di fiducia, che avete dunque già in rubrica, a chiamarvi, attivando quest'opzione potrete evitare il più possibile scocciature. Per il resto, potreste magari voler dare un'occhiata anche alla possibilità di bloccare proprio tutte le chiamate su Android.