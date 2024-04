Se fossi bloccato in un loop temporale potresti battere il più forte maestro di scacchi?

Un curioso dibattito ha preso piede su Internet: quanto tempo impiegheresti a uscire da un loop temporale se l'unica via di fuga fosse vincere una partita di scacchi contro il grandissimo maestro Garry Kasparov?

La sfida sembra improba: un uomo medio, che conosce le regole degli scacchi ma senza esperienze pregresse, deve affrontare Kasparov, perdendo ogni volta ricomincia il ciclo, con il vantaggio che il maestro non ricorda le partite precedenti, mentre lui sì.

Impossibilitato a barare o a cercare aiuti esterni, non invecchia, non impazzisce, può solo giocare ancora e ancora. La questione stimola l'immaginazione: potrebbe l'uomo medio "forzare la mano" esplorando tutte le combinazioni possibili di mosse fino a scoprire quella vincente?

Tuttavia, considerando la matematica degli scacchi, come osservato dal matematico Claude Shannon, questa strategia di "forza bruta" appare quasi disperata per il numero esorbitante di possibili mosse. Un'idea interessante, suggerita in una discussione online, è quella di far giocare Kasparov contro se stesso.

Cambiando il colore dei pezzi ad ogni partita e replicando le mosse del maestro, potrebbe essere una strategia migliore. Questo metodo ricorda l'astuzia di Derren Brown, il mentalista britannico che riuscì a vincere partite contro maestri di scacchi facendo loro giocare indirettamente l'uno contro l'altro.

Anche se Kasparov potrebbe non giocare sempre allo stesso modo, la strategia potrebbe offrire una possibilità concreta. Sfruttando la persistenza e un po' di astuzia, magari chiedendo consigli al maestro stesso dopo ogni partita, potrebbe non essere necessario rimanere intrappolati nel loop temporale per un'eternità.

Shannon ha sottolineato che una macchina non impara dagli errori se non migliorando il programma, ma un uomo? Un uomo può imparare, adattarsi e forse, alla fine, trionfare.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su