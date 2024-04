Bloccato nel traffico? Ecco come trovare strade alternative su Google Maps

Che si tratti di Google Maps, Waze o Mappe di Apple, esiste sempre la possibilità di analizzare finemente la situazione in tempo reale del traffico. Quali sono i passaggi da compiere per arrivare sempre preparati?

Anzitutto, quello che vi consigliamo di fare in ogni occasione che lo consente, è di tenere sempre attivati i dati del cellulare. In altre parole, per utilizzare la funzione che vi permette di analizzare il traffico in tempo reale e tutte le altre informazioni, inclusa la possibilità di visionare le colonnine plug&charge, sarete costretti a sfruttare la rete.

Durante l'uso offline, basandosi solo sul segnale GPS, Google Maps sarà in grado di guidarvi nel percorso senza segnalare la situazione del traffico in tempo reale. Una feature che è bene sfruttare non prima di avere scaricato una porzione di mappa per l'uso offline, come segnalato nei nostri 5 consigli per utilizzare al meglio Google Maps.

Ciò che però non tutti sanno, è che la grande G mette a disposizione della sua app di navigazione la possibilità di trovare percorsi alternativi qualora la strada da seguire fosse trafficata. Ciò che dovrete fare sarà aprire l'applicazione e cliccare nella scheda Vai, dove si apriranno diverse voci, tra cui:

i tempi di percorrenza per una destinazione suggerita sulla base dei dati delle impostazioni collegate al vostro account Google;

i percorsi consigliati e alternativi, sulla base dei dati legati al traffico che Google Maps raccoglie in tempo reale;

i rallentamenti lungo il percorso dovuti ad esempio a causa di incidenti, lavori in corso e così via.

