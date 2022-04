Blocco del tracciamento su iOS: Facebook ha perso quasi 13 miliardi di dollari nel 2021

Lo scorso anno, Apple ha rilasciato un blocco al tracciamento da parte delle app su iOS. La feature è stata duramente criticata da Meta, che ha spiegato che il blocco al tracking dell'utente da parte dei social network potrebbe mettere in seri guai finanziari piattaforme come Facebook e Instagram.

Oggi, finalmente, scopriamo quanto serio è stato il contraccolpo causato da Tracking Transparency di Apple alle casse di Meta: secondo un report di Apple Insider, le perdite dell'azienda di Menlo Park ammonterebbero alla cifra esorbitante di 12,8 miliardi di Dollari solo a causa della feature ATT (Apple Tracking Transparency).

La cifra sembra poi destinata ad aumentare perché anche Android bloccherà il tracciamento dei dati personali degli utenti, con una mossa che potrebbe definitivamente mettere Meta in ginocchio in termini economici. All'atto pratico, le feature di ATT si assicurano che le app installate sul telefono non seguano le attività online degli utenti (per esempio i siti web visitati o gli acquisti fatti in rete): spesso, infatti, piattaforme come Facebook o Instagram utilizzano questi dati per creare pubblicità mirate per l'utente, capaci cioè di convincerlo a spendere i propri soldi, una parte dei quali finisce poi nelle casse di Meta.

Apple Insider spiega che le feature di ATT non hanno danneggiato solo Facebook: al contrario, anche YouTube ha perso miliardi di Dollari a causa della funzione implementata da Apple su iOS 14 lo scorso anno. Tuttavia, dei 16 miliardi Dollari complessivi di perdite dovute alle funzioni ATT, quasi 13 ricadrebbero sulla compagnia di Mark Zuckerberg.

Tra le app colpite, benché in misura minore, troviamo anche Twitter e Snapchat, che sono state danneggiate, oltre che dall'ATT, anche dal blocco delle tecnologie IDFA (o Identifier for Advertisers) di Apple, che permettevano alle app terze parti di identificare l'utente e tracciarne ogni attività in rete, cercando di capire cosa avrebbe comprato più facilmente.

Nel caso di Twitter, in particolare, le perdite si aggirerebbero intorno ai 323 milioni di Dollari, mentre Snapchat andrebbe in rosso di circa 545 milioni di Dollari. I restanti due miliardi di Dollari, invece, sarebbero le perdite di YouTube. In ogni caso, pare che le feature ATT si stiano rivelando estremamente utili nel garantire la privacy degli utenti iOS, e che vengano particolarmente apprezzate da questi ultimi.