Blockathon UE 2018: 100000 euro in palio per la lotta alla contraffazione con blockchain

Spesso i consumatori non sono in grado di capire se un prodotto sia. Nel 2017, il 10% dei consumatori della UE, ossia circa 43 milioni di cittadini, è stato indotto con l'inganno ad acquistare uninvece di uno autentico.

È una cifra corrispondente alle popolazioni di Belgio, Bulgaria, Irlanda, Grecia e Portogallo messe insieme. Oltre il triplo — il 35%, ossia 150 milioni di persone complessivamente — si è posto il dubbio se il prodotto acquistato fosse autentico o un falso.

Sono già numerosi gli strumenti, le tecnologie e le procedure che contribuiscono alla lotta contro la contraffazione verificando l’autenticità dei prodotti e monitorando la catena di approvvigionamento. Tra questi vi sono le tecnologie sulla tracciabilità, l'identificazione tramite radiofrequenza, i controlli doganali e le banche dati specializzate, come l'Enforcement Database dell'EUIPO. Tuttavia, tali sistemi sono frammentati e funzionano spesso a compartimenti stagni, circostanze queste che le organizzazioni criminali sfruttano a proprio vantaggio

L'EUIPO, per il tramite dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e in collaborazione con la Commissione europea, indice oggi un concorso mondiale: il primo Blockathon UE in assoluto, che si svolgerà a Bruxelles dal 22 al 25 giugno 2018.

Scopo del concorso Blockathon è riunire i migliori programmatori e le migliori menti creative per liberare il potenziale della tecnologia blockchain e creare congiuntamente una soluzione integrata per la lotta alla contraffazione.

Squadre di programmatori, esperti di blockchain e parti interessate sono invitati a partecipare al concorso, che mette in palio un premio di 100.000 EUR, ed a lavorare per un mondo migliore, anche in termini di sicurezza, dando alle autorità preposte all'applicazione delle normative ed al contrasto i mezzi per individuare rapidamente i falsi e le attività criminali, aiutando le imprese operanti nella legalità a tutelare i propri beni aziendali e mettendo a disposizione dei consumatori gli strumenti per operare scelte consapevoli e reali.

Il Direttore esecutivo dell'EUIPO, António Campinos, ha dichiarato: "L'EUIPO è fermamente intenzionato a esplorare il potenziale della tecnologia blockchain in termini di collegamento di sistemi e garanzia della sicurezza e inalterabilità dei dati condivisi, allo scopo di instillare fiducia nel nostro ecosistema operante nella legalità, a vantaggio dei cittadini, delle autorità di contrasto e delle imprese. Siamo convinti che sia possibile dare vita a un'alleanza basata su stretti contatti in rete per rendere sicura la logistica, garantire l’autenticità dei prodotti, tutelare i consumatori e contrastare le attività illegali e criminali".

Maggiori informazioni: blockathon.eu