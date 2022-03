La blockchain di Axie Infinity vittima di un grave furto: rubati 600 milioni di Dollari

Secondo quanto riportato da Forbes, la popolare piattaforma di blockchain collegata ad Ethereum per il videogioco basato sugli NFT Axie Infinity, Ronin Network, è stata violata la scorsa settimana e gli hacker hanno rubato criptovalute per un valore di 600 milioni di Dollari.

Dati alla mano, potrebbe trattarsi del secondo più grande furto del mercato delle criptovalute, pari ad oltre 173 mila ETH.

“Abbiamo scoperto che il 23 Marzo, i nodi di convalida Ronin gi Sky Mavis ed Axie DAO sono stati compromessi, e sono stati rubati 173.600 Ethereum e 25,5 milioni di USDC in due diverse transazioni” si legge nel comunicato di Ronin, che sottolinea di essere al lavoro con gli inquirenti per fare lumi sulla questione. La società ha scoperto l’attacco nel momento in cui un utente ha lamentato di non essere in grado di prelevare ETH dal suo conto.

Ronin ha comunque fatto sapere di aver intrapreso delle azioni per mettere in sicurezza la piattaforma ed evitare attacchi futuri, ma è chiaro che ora tutte le attenzioni siano rivolte verso la scoperta della natura di questo attacco. Tutti i dettagli sono disponibili in un lungo post pubblicato sul blog di Ronin, in cui si fa il punto sull’attacco e su ciò che è stato fatto per mitigare ed evitare danni aggiuntivi.