Blockchain ed intelligenza artificiale: il MISE ha selezionato gli esperti

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale, ha annunciato che si sono concluse le selezioni dei gruppi di esperti di alto livelli che elaboreranno la strategia italiana nazionale sull'intelligenza artificiale e tecnologie basate su registri condivisi e blockchain.

Il MISE sottolinea che la conoscenza e l'approfondimento dell'intelligenza artificiale e blockchain sia una "priorità fondamentale per il nostro paese", a cui si aggiunge un aumento degli "investimenti pubblici e privati in tale direzione e nelle tecnologie strettamente connesse alle stesse, come già espresso nelle linee programmatiche presentate dal Ministro Luigi Di Maio".

La prima riunione degli esperti si terrà nel mese di Gennaio 2019. Per assicurare trasparenza e poter beneficiare della massima condivisione e del contributo dell’intera comunità di interesse, le Strategie Nazionali Intelligenza artificiale e Blockchain, una volta elaborate, saranno poi sottoposte a consultazione pubblica.

Di Maio ha commentato dicendo che “le numerose e qualificate manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito della selezione dei Gruppi di esperti dimostrano il patrimonio di conoscenze ed esperienze che abbiamo in Italia sulle tecnologie emergenti. Ringrazio tutti coloro i quali hanno manifestato la propria disponibilità e sono certo che insieme agli esperti selezionati sapremo costruire delle Strategie cruciali per lo sviluppo del nostro Paese all’insegna dell’innovazione”.

La lista degli esperti scelti è disponibile a questo indirizzo per l'intelligenza artificiale, mentre qui è presente quella per la blockchain.