Blockchain al servizio della Pubblica Amministrazione: Infratel lancia il progetto IBSI

Infratel ha annunciato oggi le intenzioni di realizzare la prima rete italiana basata sulla blockchain per l'erogazione dei servizi per la pubblica amministrazione. Si chiama progetto IBSI (Italian Blockchain Service Infrastructure), ed è promosso dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'obiettivo del progetto, a cui partecipano anche CIMEA, CSI Piemonte, ENEA, INAIL, INFRATEL ITALIA, INPS, Politecnico di Milano, Poste Italiane, RSE, GSE, SOGEI e Università di Cagliari, è di promuovere la digitalizzazione del Paese e realizzare attività di ricerca e sviluppo sulle caratteristiche della tecnologia blockchain.

Nel comunicato, inoltre, Infratel fa anche riferimento allo sviluppo di applicazioni ed utilizzi che possano contribuire a migliorare il rapporto dei cittadini con i servizi della Pubblica Amministrazione, per offrire maggiore semplificazione, trasparenza e sicurezza.

Ma non è tutto, perchè nell'ambito del progetto "saranno analizzati casi d’uso per la certificazione dei titoli di studio, lo scambio di token rappresentativi di altri beni fisici, digitali e di diritti, la tracciabilità delle filiere produttive e delle supply chain ma anche prototipi e progetti pilota per l’erogazione di servizi di interesse nazionale ai cittadini".

Nel comunicato viene anche rinnovato l'impegno del Governo Italiano nell'intelligenza artificiale e dell'Internet of Things. Infratel osserva che "la realizzazione di una infrastruttura nazionale di blockchain è quindi essenziale per attuare una propositiva presenza italiana, in sinergia con l’analoga infrastruttura tecnologica europea".