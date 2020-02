Bloomberg: Apple consentirà di cambiare client mail e browser predefinito in iOS

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple starebbe valutando la possibilità di consentire agli utenti di impostare app di terze parti come predefinite, al posto di quelle preinstallate (Safari e Mail ad esempio). Qualora la notizia dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione per l'ecosistema della Mela.

Attualmente infatti non è possibile scegliere su iPhone un browser predefinito alternativo a Safari, o un client per le email di default diverso a Mail. Le regole infatti consentono agli sviluppatori di pubblicare browser web alternativi sull'App Store, a patto che si basino sul motore di rendering WebKit. Nonostante la presenza di Chrome, Firefox e simili, però, quando si clicca su un link presente in qualsiasi app, il sistema operativo procede automaticamente all'apertura tramite Safari, ignorando le proprie abitudini.

Lo stesso vale anche per le email, nonostante i numerosi client di terze parti disponibili sullo store.

Non è chiaro se l'apertura sarà totale o meno, ma sarebbe anche interessante capire se si estenderà anche alle app musicali o meno. Gli utenti hanno a lungo chiesto la possibilità di sostituire l'app Musica (che integra anche Apple Music) con client di terze parti come Spotify, ma Apple aveva sempre fatto orecchie da mercante.

Lo scorso anno con iOS 13 però la Mela Morsicata ha introdotto il supporto alle app di terze parti con SiriKit, probabile che la novità si estenderà anche ad altri servizi con iOS 14.