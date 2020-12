Bloomberg: Apple al lavoro su una CPU 32 core per iMac e MacBook Pro

Non paga dell'ottimo riscontro ottenuto con il chip M1 per i Mac, Apple sarebbe già al lavoro su un nuovo processore proprietario, che potrebbe essere utilizzato sui PC ad alte prestazioni. A riferire la notizia è Bloomberg.

Secondo l'agenzia di stampa, infatti, Apple starebbe lavorando ai successori dell'M1, basati su CPU a 20 core, composte da 16 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza. Il debutto potrebbe avvenire nel 2021, sulle versioni ARM dei MacBook Pro di fascia alta e sugli iMac entry level e top di gamma. Nel 2022 invece potrebbe vedere la luce un Mac Pro ARM.

Le novità però non sono finite qui, perchè Bloomberg sostiene che la prossima serie di Mac basati sui processori Apple Silicon verrà lanciata in primavera, mentre a fine 2021 dovrebbe toccare ad un altro round di aggiornamenti hardware, ma non è chiaro se si tratterà di modelli basati già sul nuovo CPU 20-core o meno. Non è da escludere che Apple decida di lanciare versioni con 8 o 12 core ad alte prestazioni, ma tutto dipenderà dal ritmo di produzione.

A questi progetti dovrebbe anche aggiungersi un chip da 32-core indirizzato ai PC che dovranno gestire alti carichi di lavoro, e tutto lascia intendere che potrebbe debuttare sul Mac Pro con CPU proprietaria.