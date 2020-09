Bloomberg: Apple Watch 6 ed i nuovi iPad Air saranno presentati domani, niente iPhone 12

Un nuovo rapporto pubblicato dal popolare ed affidabile giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, si sofferma nuovamente sull'evento "Time Files" che ha in programma domani Apple. Secondo quanto riferito, ad essere presentati domani saranno Apple Watch Series 6 ed iPad Air, mentre iPhone 12 non dovrebbe essere della partita.

Nello specifico, Gurman sottolinea che Apple Watch Series 6 sarà disponibile nelle opzioni da 40 e 44mm, praticamente le stesse della Series 5. A livello software anche essere introdotto il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue (spO2), che andrà ad ampliare ulteriormente le opzioni legate alla salute. Nessuna conferma sulla data di lancio di Apple Watch 6.

Il giornalista conferma anche la presentazione di un Apple Watch di fascia bassa, di cui si è a lungo parlato negli ultimi tempi.

Insieme ai nuovi indossabili, però, Apple dovrebbe introdurre anche un nuovo modello di iPad Air con design simile ad iPad Pro, quindi con design full screen. Si tratterà di un tablet che andrà a posizionarsi nella fascia media del mercato e non sarà dotato dell'ultimo processore della serie A di Apple, tanto meno del display ProMotion.

Per iPhone 12 bisognerà aspettare ad ottobre, invece, mentre i primi Mac con i processori Apple Silicon saranno svelati a novembre, con lancio sul mercato previsto entro la fine dell'anno, come ampiamente preannunciato da Apple. Lo stesso per gli AirTags e le cuffie over-ear di Apple.