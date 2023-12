Bloomberg è certa: Apple pronta a lanciare Vision Pro tra poche settimane

In seguito alle prime avvisaglie relative al lancio USA di Apple Vision Pro, iniziano ora a emergere dettagli più concreti relativamente alla finestra di lancio del visore. A pochi giorni da Natale 2023, infatti, alcune fonti si dicono sicure del fatto che non manchi molto all'arrivo del prodotto sul mercato.

Più precisamente, è un articolo a firma Mark Gurman, pubblicato nella giornata del 20 dicembre 2023 su Bloomberg, a spiegare che ci sono buone probabilità che Tim Cook e soci siano pronti a lanciare Apple Vision Pro non oltre febbraio 2024. Si starebbe infatti puntando a una release entro i primi due mesi del prossimo anno.

Potrebbero insomma non mancare poi così tante settimane all'effettivo lancio, anche se è bene ribadire che per il momento non c'è nulla di ufficiale. Tuttavia, come riportato anche da fonti come MacRumors e 9to5Mac, attualmente Apple ce la starebbe mettendo tutta per riuscire a rispettare la succitata scadenza.

Stando alle più recenti indiscrezioni, insomma, Tim Cook e soci starebbero accelerando la produzione e le ultime settimane sarebbero state dedicate in modo importante a questo obiettivo. D'altronde, al momento dell'annuncio iniziale di Apple Vision Pro, risalente a giugno 2023, si era fatto riferimento proprio a una disponibilità a partire da inizio 2024. Per ora tutto sembrerebbe dunque procedere come da aspettative, anche se la fase di vendita iniziale dovrebbe risultare legata esclusivamente agli Stati Uniti d'America. Staremo a vedere.