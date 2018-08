Bloomberg rilancia i rumor legati al MacBook Air 2018 economico di Apple

Bloomberg torna a parlare del rumor legato al presunto MacBook Air 2018 economico, di cui si continua a parlare dallo scorso mese di marzo. Tuttavia, questa volta, l'evento di presentazione, fissato al prossimo 12 settembre (perlomeno stando alle indiscrezioni), si avvicina e quindi la fonte ha deciso, al solito, di rilanciarlo in pompa magna.

Nonostante i mirabolanti titoli apparsi online, Bloomberg, nel suo articolo, non conferma l'esistenza di un MacBook Air 2018, ma precisa anzi quanto segue: "Apple Inc. lancerà un nuovo laptop a basso costo [...] entro la fine dell'anno, [...] secondo persone familiari con i piani. [...] Abbiamo chiesto (alla società, ndr) di discutere di prodotti ancora in fase di sviluppo. Il portavoce di Apple, Bill Evans, ha rifiutato di commentare".

Insomma, assolutamente niente di sicuro, con Apple che si è rifiutata di commentare e Bloomberg che non rivela direttamente le sue fonti. Detto questo, vediamo quanto riportato in merito alle caratteristiche dalle indiscrezioni in questione.

Lo schermo del nuovo MacBook Air 2018 dovrebbe restare da 13 pollici, ma il pannello questa volta sarà probabilmente un Retina con le cornici attorno al display particolarmente ridotte. Per quanto riguarda il prezzo, il portatile in questione dovrebbe essere più economico del solito, anche se non sappiamo ancora di quanto.

Vi ricordiamo, però, che i presunti piani di Apple non si fermano qui. Infatti, sembra che la società di Cupertino abbia intenzione di lanciare tre nuovi smartphone e un Mac Mini entro la fine dell'anno, di cui uno "economico".