Bloomberg: nessun ritardo per iPhone 12. Lancio confermato in autunno

A qualche giorno dalla pubblicazione dei rapporti riguardanti il possibile rinvio per il lancio di iPhone 12, arriva un nuovo rapporto di Bloomberg secondo cui la nuova generazione di smartphone top di gamma 2020 di Apple, con supporto al 5G, dovrebbe comunque vedere la luce in autunno.

"I segnali indicano che la produzione cinese, il cui perno centrale è rappresentato da Hon Hai, sta lentamente tornando in pista. I prossimi iPhone con supporto 5G dovrebbero comunque vedere la luce in autunno, in parte perchè il via all'assemblaggio non è previsto fino all'inizio dell'estate" si legge nel documento che cita fonti vicine alle parti.

La stessa agenzia di stampa sottolinea anche che Foxconn (Hon Hai) è stata costretta a posticipare la riapertura dell'impianto di assemblaggio a Zhengzhou a causa della decisione del Governo di tenere ancora attive le misure di contenimento per il Coronavirus. Per tornare sui binari previsti, e quindi rispettare la tabella di marcia, la società starebbe anche proponendo dei bonus significativi ai lavoratori.

Il rapporto però sottolinea che gli altri dispositivi Apple potrebbero avvertire qualche ritardo a causa delle interruzioni alla catena di approvvigionamento.

Nel 2020 il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare quattro modelli di iPhone 12, tra cui una versione da 5,4 pollici, due da 6,1 pollici ed uno da 6,7 pollici. Tutti e quattro dovrebbero sfoggiare un display OLED con supporto 5G, con nuovo design caratterizzato ad una cornice metallica con bordi piatti come quelli visti in iPad Pro.