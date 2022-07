Il Blu-Ray UHD sorprende il mercato: vendite record nel 2022, le più alte dal lancio

Il lieve aumento della vendita di CD musicali nel 2021 sta vedendo un seguito tristemente negativo con un nuovo calo globale. Al contempo, però, nell’ambito video il secondo trimestre del 2022 risulta essere il miglior trimestre di sempre per lo standard Blu-ray Ultra HD. Da cosa è dovuta questa apparente inversione di tendenza?

Come dimostrano gli ultimi dati raccolti dall’account Twitter @UltraHDBluray a partire dalle analisi settimanali di VideoScan / MediaPlayNews, dopo avere superato il traguardo del 10% alla fine del 2021 la quota di mercato di UHD Blu-ray negli Stati Uniti ha raggiunto il 13,4% nel secondo trimestre mostrando addirittura una preferenza per lo standard UHD rispetto al normale Blu-ray che, a oggi, in realtà conta ancora sul 35,2% del mercato d’oltreoceano; i DVD tradizionali sono calati dal 55,4% al 51,4%, ma restano ancora in vantaggio.

Dall’immagine allegata alla notizia emergono quindi previsioni ottime per il settore: il 2022 per gli analisti sarà l’anno dei record per il Blu-ray Ultra HD, con il potenziale superamento della quota di mercato del 13% grazie alla conversione dei consumatori dal DVD. Di conseguenza, lo standard Blu-ray in toto dovrebbe finalmente arrivare a oltre il 50% del mercato statunitense.

L’aspetto negativo è la diminuzione delle vendite di dischi video del 19% tra il primo trimestre del 2021 e lo stesso periodo del 2022. In altre parole, sembra che ormai i dischi siano superati per la maggior parte degli utenti, sempre più fedeli alle piattaforme di streaming. Chissà se in futuro assisteremo a un altro cambio di tendenza per il settore.

