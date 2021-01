Blue Monday: mito infondato o provato da qualche evidenza scientifica? Scopriamolo insieme

Spesso pensiamo che le grandi giornate celebrate in tutto il mondo abbiano un fondamento storico o scientifico. Eppure, non sempre è così. Uno dei più celebri esempi è il Blue Monday, una giornata che si vorrebbe porre fra "scienza" e semplice trovata pubblicitaria. Quali sono le sue origini e perché viene messa in discussione la sua credibilità?

Per come si presenta questa peculiare giornata, avrebbe tutte le carte in regola per essere definita senza opposizioni come il "giorno più triste dell'anno" nell'emisfero boreale. Eppure, non è realmente così.

Il concetto di "Blue Monday" nacque nel 2005 dallo psicologo Cliff Arnall, che, al tempo, lavorava nell'Università di Cardiff. Questo fatidico giorno viene fatto coincidere, solitamente, col terzo lunedì del mese di Gennaio - un periodo dove, teoricamente, la gente viene fortemente influenzata, solitamente in negativo, da: le condizioni metereologiche, i debiti accumulati negli anni precedenti, il fallimento iniziale dei buoni propositi fissati con l'inizio dell'anno nuovo, etc..

In un comunicato stampa di Sky Travel, un canale televisivo del gruppo Sky UK dedicato ai viaggi, venne affermato che Arnall avesse usato un'equazione matematica per calcolare il giorno preciso dove la gente più triste, secondo alcuni fattori, sarebbe stata più predisposta a prenotare un viaggio.

Mentre qui sotto potrete osservare la famigerata formula dello psicologo che avrebbe dovuto accertare la fondatezza scientifica del Blue Monday, noi vi elencheremo per lettere tutti quegli elementi che, sempre secondo Arnall e la Sky Travel, influenzano la tristezza delle persone nel giorno più triste dell'anno:

W = condizioni atmosferiche

D = debito

d = salario mensile

T = tempo trascorso a Natale

Q = tempo trascorso dal fallimento dei propositi dell'anno nuovo

M = livelli motivazionali bassi

N a = sensazione di una necessità di agire

Ovviamente, l'intera idea rientrava nell'ambito della pseudoscienza. La formula esposta nel canale televisivo venne subito giudicata priva di fondamento, ma la trovata pubblicitaria aveva funzionato - al punto che, ancora oggi, a ben 16 anni di distanza, ne stiamo parlando.

Lo stesso Arnall si vide costretto, in un'intervista al The Daily Telegraph del 2013, a tornare indietro sui propri passi e dichiarare che la sua fosse solo un'equazione basata sui feedback ricevuti durante dei workshop sulla gestione dello stress e della felicità.

Il "festeggiare" questa giornata in centinaia di spot pubblicitari pone l'intera comunità scientifica o, più semplicemente, l'opinione pubblica di fronte ad un quesito morale: è giusto approfittare delle fragilità delle persone, nel cosiddetto "giorno più triste dell'anno", per indurle a compensare la loro felicità con beni che, da un punto di vista psicologico o, nei peggiori dei casi, medico, non potranno aiutarle?

In questo discorso è inevitabile che subentri anche il tema della salute mentale. Stephen Buckley, direttore di un'organizzazione no-profit di divulgazione proprio su questo argomento, ha espresso la sua opinione in merito.

Egli ritiene che tutte le campagne portate avanti nella giornata del Blue Monday spesso tendono a trattare in maniera superficiale dei problemi esistenti, seri e che spesso debilitano le vite delle persone anche in maniera permanente - e non solo un giorno all'anno. L'uomo ha spiegato al The Independent che: "Una persona su sei soffrirà di depressione nella propria vita e questo avrà solo effetti devastanti.". Non è, quindi, un argomento da prendere con troppa superficialità in una pubblicità.

Non tutti, però, sembrano demolire questa giornata. Isabella Goldie, direttrice della Fondazione sulla salute mentale, ritiene che il Blue Monday, nonostante i chiari aspetti negativi, possa essere una giornata rivalutata e usata per sensibilizzare, in generale, sulla salute della mente.