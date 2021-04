Blue Origin di Bezos fa ricorso alla NASA a causa di un contratto di SpaceX

SpaceX ha recentemente ricevuto 2,89 miliardi di dollari per il programma Human Landing System della NASA, che ha l'obiettivo di costruire un lander lunare in grado di trasportare gli astronauti sulla superficie lunare durante le missioni Artemis. Per la selezione, la NASA doveva scegliere due compagnie spaziali su tre.

Oltre alla compagnia di Elon Musk c'era anche Blue Origin di Jeff Bezos e Dynetics, un'azienda statunitense privata. Tuttavia, l'agenzia spaziale americana ha deciso di scegliere solamente SpaceX. "La loro decisione elimina le opportunità di concorrenza, restringe in modo significativo la base di approvvigionamento e non solo ritarda, ma mette anche in pericolo il ritorno dell’America sulla Luna", afferma un portavoce di Blue Origin.

Per questo motivo, lunedì la compagnia di Jeff Bezos ha presentato una protesta al Government Accountability Office contro la NASA, contestando l’assegnazione da parte dell’agenzia spaziale del contratto. In primo luogo, infatti, Blue Origin ha affermato che la NASA non ha dato ai concorrenti di SpaceX l’opportunità di "competere in modo significativo" sul prezzo.

Mentre alla compagnia di Elon Musk è stata data invece la possibilità di contrattare sul prezzo, secondo quanto è stato riferito. Blue Origin - che aveva in programma un lander da 6 miliardi di dollari - è stata penalizzata, soprattutto dopo il taglio del budget assegnato dal Congresso per il progetto. Insomma, non ci resta che aspettare e vedere come risponderà la NASA alle accuse.

Nel frattempo, Elon Musk sostiene che ritornare sulla Luna nel 2024 è fattibile.