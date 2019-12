Blue Origin, la compagnia di Bezos, ha lanciato e fatto atterrare un razzo per 6 volte

Blue Origin ha lanciato con successo il suo razzo New Shepard l'11 dicembre. Il lancio da parte della compagnia aerospaziale di Jeff Bezos, il famosissimo fondatore di Amazon, ha avuto luogo nel Texas occidentale e ha portato nello spazio oltre 1.000 cartoline e progetti artistici degli studenti.

Il lancio ha segnato la centesima missione commerciale per l'azienda, nonché la dodicesima volta in cui è stato adoperato un razzo New Shepard. Il missile in questione è riutilizzabile, con una capsula in grado di trasportare merci e, in futuro, anche gli astronauti.

La riusabilità del razzo è stata utilizzata proprio mercoledì, provata in un lancio di 11 minuti che, dopo essere ritornato sulla Terra, è atterrato verticalmente sulla superficie terrestre grazie ad un collaudato sistema di paracaduti.

Nel prossimo futuro, Blue Origin spera di trasformare la propria capsula da un veicolo adibito per il trasporto delle merci in uno capace di trasportare gli umani nello spazio. Le missioni con equipaggio, infatti, consentirebbero a ricercatori, studenti e turisti spaziali di sperimentare la microgravità. Proprio come le altre compagnie aerospaziali private SpaceX e Boeing, anche Blue Origin sta partecipando come protagonista di questa "nuova era dell'esplorazione spaziale".

L'obiettivo della compagnia di Bezos, infatti, è quello di raggiungere la Luna entro il 2024. Una destinazione ambiziosa.