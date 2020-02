Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos, sta testando il motore del lander lunare

Blue Origin testerà il motore per il lander lunare dell'azienda in un laboratorio missilistico dell'Aeronautica statunitense. A dicembre, la compagnia di voli spaziali fondata dal creatore di Amazon, Jeff Bezos, ha firmato un accordo di ricerca e sviluppo di 15 anni con l'Air Force Research Laboratory.

Il contratto prevede piani per il collaudo del motore BE-7 di Blue Origin, che verrà utilizzato per il lander lunare dell'azienda. Giovedì scorso, le due organizzazioni hanno annunciato che il motore sarà testato su un sito AFRL presso la base aeronautica di Edwards in California. La struttura, chiamata 1-42 o Space Environment Propulsion Complex, può attualmente testare motori a razzo e pezzi di veicoli spaziali e permetterà di creare un "ambiente simile allo spazio".

"Il riutilizzo dell'infrastruttura nel sito di test 1-42 ci consente di accelerare lo sviluppo del motore BE-7 per il nostro lander lunare Blue Moon", ha dichiarato Eric Blumer, direttore senior del programma BE-7 di Blue Origin. "Avrà un ruolo fondamentale nel supporto di Blue Origin al programma Artemis per inviare donne e uomini sulla luna entro il 2024."

Lo scorso maggio, Bezos ha annunciato i piani della compagnia di far sbarcare un veicolo spaziale chiamato Blue Moon sulla superficie lunare. Il coinvolgimento di Blue Origin nel ritorno delle missioni con equipaggio sulla Luna è stato indotto da un invito della NASA che sta cercando proposte da parte delle compagnie per presentare idee di lander lunari per il programma Artemis. L'agenzia spaziale americana, infatti, intende portare avanti l'esplorazione dello spazio tramite l'aiuto di partner commerciali.