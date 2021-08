Blue Origin, c'è il razzo giocattolo 'funzionante': Musk ironizza su Bezos

Purtroppo attualmente non tutti possono diventare astronauti o effettuare costosi viaggi spaziali. Tuttavia, nessuno vieta di sognare un'avventura di quel tipo. In questo contesto, arriva il razzo giocattolo di Blue Origin, che tra l'altro sembra essere "funzionante".

Più precisamente, come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube Estes Rockets, nonché sul portale ufficiale dedicato al prodotto, il giocattolo rappresenta una riproduzione in scala 1/66 del razzo New Shepard di Blue Origin, venduta a un prezzo pari a 69,99 dollari (si può già procedere al preordine, anche se la disponibilità all'estero partirà dal mese di novembre 2021). Non manca inoltre uno "Starter Set" dal costo di 109,99 dollari, che include un po' tutto ciò di cui un "aspirante astronauta" ha bisogno.

In che modo è "funzionante"? Semplicemente, sembra essere possibile piazzarlo in giardino e "provare a simulare la partenza". Tuttavia, nei video promozionali non viene fatta vedere questa parte, quindi prendete questa informazione come "puramente indicativa".

Per il resto, stando anche a quanto riportato da The Verge, il sempre attivo Elon Musk ha pubblicato un tweet ironico (ma non troppo) in cui lancia una "frecciatina" a Jeff Bezos e Blue Origin. "Si è scoperto che Besos (no, non abbiamo sbagliato, Musk ha scritto proprio così, ndr) si è ritirato per avere un lavoro a tempo pieno relativo all'intentare cause contro SpaceX", ha scritto l'atipico imprenditore. Per ovvi motivi, il tweet non è passato di certo inosservato. Per chi non lo sapesse, si fa riferimento al fatto che Bezos non è più CEO di Amazon e che recentemente si sta concentrando proprio su Blue Origin, tra viaggi nello Spazio e cause contro la NASA.