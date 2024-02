Bluesky, l'alternativa ad X, toglie gli inviti: il social è ora aperto a tutti

Bluesky è una delle tante alternative ad X di Elon Musk, ideata dall’ex CEO di Twitter Jack Dorsey e di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine negli scorsi mesi. La piattaforma di social media decentralizzata ha rimosso il precedente sistema d’invito su cui prima si basava la sottoscrizione.

Come annunciato da BlueSky, infatti, dalla giornata di ieri è aperto a tutti. Il precedente sistema di soli inviti però si è rivelato piuttosto efficace ed in un anno ha consentito all’app di ottenere tre milioni di utenti in poco più di un anno. In questo modo però BlueSky è stata in grado di gestire a pieno il flusso di utenti, dal momento che la compagnia ha poco meno di 40 dipendenti a tempo pieno, motivo per cui la moderazione dei contenuti e lo sviluppo di versioni stabili del social si sono rivelati piuttosto impegnativi.

Da oggi, per iscriversi a BlueSky è necessario scaricare l’app o visitare il sito bsky.app: l’interfaccia è molto simile al vecchio Twitter, ed è caratterizzato da un feed in cui gli utenti possono postare messaggi lunghi fino a 300 caratteri, foto o vide.

BlueSky utilizza il protocollo AT decentralizzato, che presto potrebbe arrivare anche su Threads dal momento che Meta ha più volte lasciato intendere come il futuro del proprio social sia proprio questo. Il protocollo Authentication Transport infatti consente agli utenti di creare un account con un determinato nome dominio per utilizzare il proprio profilo in altre app che utilizzano la stessa rete. Il protocollo AT inoltre fa in modo che il feed mostri contenuti più indirizzati all’utente e le sue preferenze piuttosto che in base all’algoritmo. AT è differente dal protocollo ActivityPub che è utilizzato da altre app come Mastodon e che dovrebbs rupportare anche Threads.