Bluesky vola: raggiunto il milione di utenti nonostante il sistema a inviti

Mentre gli utenti attivi di Twitter-X crollano, un noto Twitter-clone sembra aver iniziato a ingranare: nelle scorse ore, infatti, Bluesky ha raggiunto il milione di utenti. Si tratta di un risultato che ha dell'incredibile, specie se consideriamo che la piattaforma è ancora accessibile solo su invito.

La notizia è stata data da Rose Wang, una dei membri del team di sviluppo di Bluesky, direttamente su X. Ovviamente, un milione di iscritti sono un numero incomparabile con le centinaia di milioni di utenti di Twitter-X, Instagram, Facebook e degli altri social "tradizionali". Tuttavia, dobbiamo anche considerare che Bluesky ha meno di un anno di vita, dal momento che il servizio su invito è stato lanciato solo ad ottobre 2022.

TechCrunch, inoltre, riporta che l'app di Bluesky ha raggiunto il milione di download nel mese di luglio, ben prima che fosse tagliato il traguardo del milione di utenti iscritti. In ogni caso, l'applicazione resta basata sul medesimo sistema di inviti lanciato poco meno di un anno fa: non tutti, dunque, possono registrarsi a Bluesky. Con il tempo, ammesso che la piattaforma decida piano piano di abbandonare il sistema di inviti via codice, è possibile che il numero di iscritti a Bluesky aumenti a dismisura, forse addirittura in tempi molto rapidi.

Ma perché Bluesky convince il pubblico, mentre Twitter-X sembra andare a fondo? Il "merito" è un po' da attribuire alle eccentriche politiche di Elon Musk, che hanno spinto molti utenti ad allontanarsi da Twitter-X alla ricerca di piattaforme del tutto simili a quest'ultimo in termini di proposta di contenuti e di UI: sotto questo punto di vista, in effetti, Twitter e Bluesky sono praticamente due gocce d'acqua.

Dall'altra parte, Bluesky ha delle novità davvero intriganti dalla sua, come la totale decentralizzazione del social network e la possibilità per gli utenti di scegliere e personalizzare gli algoritmi che mostrano loro i post in homepage, garantendo così un'esperienza molto più "su misura" rispetto ad ogni altra piattaforma social in commercio.