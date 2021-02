BlueStacks 5 è disponibile in beta: ecco il futuro dell'emulazione Android

BlueStacks è da diversi anni considerato il migliore e più utilizzato emulatore del sistema operativo Android per PC Windows e macOS e permette anche a chi ha uno smartphone entry-level di provare soprattutto i giochi mobile più esigenti. Ebbene, nelle ultime ore è stata rilasciata la beta della versione 5.0: vediamo tutte le novità.

La più importante, come segnalato anche dai colleghi di Android Authority, riguarda il consumo notevolmente inferiore di memoria RAM da parte di ogni singola app, riduzione pari a circa il 40% rispetto al predecessore BlueStacks 4. Come potete vedere poi dall’immagine in calce all’articolo, i menu e l’interfaccia utente sono state ottimizzate così da rendere l’esperienza d’uso ancora migliore.

O ancora, si segnala la possibilità di bloccare il frame rate sincronizzandolo così a quello dello schermo, una migliore stabilità soprattutto quando si usa BlueStacks per sessioni di gaming particolarmente lunghe, multitasking dalla gestione rinnovata, avvio più rapido, tempi di installazione delle applicazioni e di lancio ridotti, e altro ancora. Insomma, sulla carta sembra veramente un software completamente diverso rispetto alla versione precedente.

Purtroppo, però, il sistema operativo emulato rimane Android 7.1.2 Nougat d’annata 2016 e, in fase di test, Android Authority ha segnalato problemi con il Google Play Store, altri crash e problemi di incompatibilità. Ciò molto probabilmente è dato dal fatto che si tratta sempre e comunque di una beta, ergo i bug sono all’ordine del giorno; gli utenti, però, sperano già di vedere in futuro una versione più recente di Android su BlueStacks 5. Per ogni maggiore informazione vi reindirizziamo al sito ufficiale di BlueStacks.

