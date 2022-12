BMW integra la blockchain nelle sue operazioni: ci sono Coinweb e BNB Chain

Si sente spesso dire che una delle grandi rivoluzioni del mondo della tecnologia è legata alla blockchain. D'altronde, è ormai da tempo che si fa riferimento a progetti come IBSI per la PA e diversi brand importanti si stanno avvicinando a questo mondo. A tal proposito, BMW sta unendo le forze con Coinweb.

In questo contesto, come riportato da Cointelegraph, l'adozione della tecnologia decentralizzata avverrà in più fasi. Più precisamente, inizialmente si punterà a eliminare le pratiche burocratiche complesse relativamente alle operazioni quotidiane. In parole povere, si punta ad automatizzare i processi manuali che usualmente richiedono tempo, nonché a semplificare i servizi di finanziamento.

Nella seconda fase del progetto, che integrerà la blockchain nel flusso di lavoro di BMW, la succitata Coinweb svilupperà un'applicazione Web3 legata al programma di fedeltà BMW per gli utenti in Thailandia (anche se in futuro il tutto potrebbe espandersi ad altri Paesi). Lo schema di premi sarà basato sulla blockchain, così da cercare di incentivare l'interesse dei clienti del gruppo BMW. Per le transazioni, di mezzo c'è BNB Chain.

Se non avete ben compreso a cosa si fa riferimento col termine blockchain, potrebbe interessarvi consultare il glossario dei termini tecnici, in cui abbiamo approfondito rapidamente i concetti fondamentali relativi a questo mondo. Potrebbe inoltre interessarvi dare un'occhiata allo speciale su che cos'è la blockchain, così come potreste voler sapere che anche Alfa Romeo sfrutta la blockchain in determinati ambiti.