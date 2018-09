BMW Vision iNext: l'auto di lusso del futuro secondo i tedeschi

Secondo le previsioni, la vedremo nelle strade nel 2021, tra soli tre anni. E' la BMW Vision iNext, l'auto di lusso del futuro secondo l'azienda tedesca. Si tratta di un crossover elettrico a guida autonoma, ma con la possibilità di far tornare l'uomo al comando.

In particolare, stando a Engadget, le modalità disponibili saranno due: Ease e Boost. La prima farà guidare in modo autonomo il veicolo, mentre la seconda rimetterà i comandi nelle mani del pilota. Questo perché "le BMW non rinunceranno mai al volante", come spesso dichiarato dall'azienda tedesca. Insomma, la volontà è quella di realizzare un'auto di lusso a guida autonoma, ma con la possibilità di tornare al volante, in caso di necessità e per piacere personale.

Infatti, ovviamente BMW vuole immettere sul mercato un prodotto sicuro, ma che consenta comunque di poter provare il piacere della guida. Stando a QuattroRuote, Klaus Frolich, portavoce dell'azienda tedesca, ha dichiarato in merito: "la BMW non è interessata al mercato dei robotaxi. [...] Il modello di serie sarà di livello 3, con capacità da livello 4 e 5".

Livello 3 significa che l'auto è in grado di effettuare manovre come cambiare autonomamente corsia senza che il conducente sia costretto a tenere le mani sul volante, mentre il livello 4 è quello che molti intendono quando parlano di guida autonoma, con tutte le operazioni di guida che vengono delegate all'auto, ma con l'uomo che può riprenderne il controllo. Il livello 5 è la totale autonomia, con l'uomo che si affida completamente alla macchina.

Nella concezione di BMW, per tornare a guidare, il pilota dovrà semplicemente dire all'assistente vocale qualcosa come "Hey BMW, fammi guidare", con il volante che fuoriesce dalla plancia e la pedaliera che si solleva.