BNB Chain, scoprire progetti è più facile e sicuro con il Red Alarm contro le frodi

Dopo l'azzeramento delle Fee su BTC su Binance nel trading Spot, spostiamo l'attenzione sulla BNB Chain, che annuncia oggi una novità davvero molto interessante per gli utenti e gli sviluppatori del Web3.

Infatti, la BNB Chain accoglie la nuova piattaforma DappBay, un sistema che consentirà di aiutare gli utenti nella scoperta dei progetti Web3 più entusiasmanti, al contempo mantenendoli in completa sicurezza grazie al Red Alarm, una tecnologia che pesca a piene mani dalle capacità di controllo del rischio della Chain di Binance per segnalare in tempo reale l'eventuale pericolosità di un progetto.

In poche parole, con l'allarme rosso di DappBay si potranno evitare tentativi di Rug Pull e dApp potenzialmente pericolose.

Inoltre, le capacità di DappBay consentiranno di ottenere in anticipo informazioni sui progetti più promettenti senza doversi perdere alla ricerca dei vari frammenti tra portali e social media, permettendoci di muoverci in anticipo in totale sicurezza.

La direttrice dell'area Investimenti di BNB Chain, Gwendolyn Regina, ha spiegato che "utilizzando i dati del mercato, DappBay permetterà alla community di BNB Chain di ottenere elenchi e ranking per i nuovi progetti più interessanti, tra Gamefi, Defi, NFT, etc. Ancora più importante, però, è la funzionalità Red Alarm che aiuterà gli utenti a stare alla larga dagli scammer: il sistema sarà in grado di avvisare in tempo reale di potenziali rischi associati a determinati progetti, consentendo alla community di prendere decisioni consapevoli sugli investimenti".

Nel frattempo, ricordiamo anche che Binance ha scelto Khaby Lame come suo nuovo volto e Brand Ambassador.