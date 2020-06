Questa boa è capace di immagazzinare energia elettrica grazie al vento, il Sole e le onde

Utilizzando le onde, il vento e il sole, la compagnia SINN Power ha creato una boa ad alta tecnologia che produce elettricità da ben tre fonti di energia rinnovabile e pulita. Il sistema è progettato per offrire alle regioni costiere un facile accesso a soluzioni di energia pulita.

"La piattaforma galleggiante può fornire energia rinnovabile alle località insulari dei Caraibi e contribuire all'implementazione mondiale di parchi eolici offshore", ha affermato il CEO Philipp Sinn in un recente comunicato stampa. "SINN Power è il primo a offrire una soluzione energetica personalizzabile utilizzando onde, vento e fotovoltaico di piccole dimensioni in base alle condizioni climatiche di qualsiasi località e a prezzi competitivi rispetto ad altre tecnologie comprovate."

Per ora non è ancora chiaro come questa piattaforma possa resistere a tempeste tropicali, corrosione e ambienti oceanici generalmente duri nel corso degli anni. Inoltre, data la tecnologia basata sulle onde, potrebbe essere difficile trovare il giusto equilibrio di rigonfiamento in grado di fornire molta potenza senza far crollare la piattaforma nel tempo.

Il costo della boa, inoltre, potrebbe non essere così competitivo: mentre l'energia solare ed eolica è competitiva in termini di costi, l'industria delle onde e delle maree è rimasta bloccata per decenni a causa di ostacoli tecnici e finanziari. Una ricerca pubblicata lo scorso anno ha avvertito che se i dispositivi di energia rinnovabile marini fossero installati senza cura per le conseguenze ambientali, la vita marina potrebbe essere gravemente danneggiata.

Nonostante ciò, la piattaforma marina SINN Powe è un'idea molto interessante, ma devono ancora essere capiti molti aspetti sul suo funzionamento.