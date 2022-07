Bob Dylan contro i cellulari ai concerti: il pubblico dovrà bloccarli in alcune custodie

Con la fine delle restrizioni legate al Covid-19, sono ripresi anche i concerti e tanti artisti stanno recuperando le date rinviate a causa della pandemia. Bob Dylan ha annunciato le date del suo nuovo tour europeo che ha una condizione: niente riprese con gli smartphone da parte degli spettatori.

I fan di Mr Tambourine infatti, pur avendo pagato il biglietto, non potranno usare gli smartphone durante le sue esibizioni. Il Daily Mail spiega che il cantautore Premio Nobel ha intenzione di permettere al pubblico di “godersi a pieno lo spettacolo, senza distrazioni di sorta” e per questo motivo coloro che assisteranno gli show saranno obbligati a chiudere gli smartphone in una custodia Yondr che sarà ovviamente fornita dagli organizzatori all’ingresso.

Dopo aver inserito i device nella cover, questa verrà bloccata ed i proprietari non potranno usarli. In caso di emergenza, infatti, dovranno tornare nella postazione di blocco e sblocco per poi spostarsi in un’area dove è consentito l’uso degli smartphone. Al ritorno, tra il pubblico, dovranno ribloccarlo sempre tramite la stessa custodia.

Non si tratta di una prima assoluta: qualche anno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa a Jack White che aveva vietato gli smartphone ai suoi concerti, ma l’industria musicale ed i fan si sono divisi.