Bob Iger: 'se Steve Jobs non fosse morto, Apple avrebbe comprato Disney'

Le speculazioni, a volte infondate, sull'acquisto di Disney da parte di Apple si sono susseguite numerose negli ultimi anni, e sembravano essersi quasi avverate quando il Coronavirus ha fatto crollare le azioni di Disney, aprendo ad Apple la via per una scalata all'azienda, che invece non si è mai verificata.

Oggi come oggi, Apple e Disney hanno rapporti piuttosto freddi, soprattutto per via della rivalità tra Disney+ e Apple TV+, che ha spinto l'ex-CEO (e attuale Presidente del Consiglio d'Amministrazione) di Disney Bob Iger a lasciare il CDA di Apple. Tuttavia, in passato i rapporti tra le due aziende sono stati idilliaci, tanto che lo stesso Iger racconta che esse si sarebbero fuse se Steve Jobs fosse stato ancora vivo.

Steve Jobs fu il fondatore di Pixar, venduta alla Disney nel 2006: la vendita di Pixar rese Steve Jobs il maggior azionista di Disney, almeno a livello individuale. Benché non fosse l'azionista di maggioranza della compagnia, dunque, Jobs aveva un certo peso nelle sue decisioni finanziarie e, secondo Iger, amava l'azienda: "L'unione da una parte delle arti liberali e dall'altra della tecnologia: questo gli riempiva il cuore di gioia". In altre parole, Steve Jobs amava l'animazione digitale ed i cartoni animati realizzati al computer: tale amore, d'altro canto, l'aveva spinto a fondare Pixar.

Per questo, secondo Iger, se il fondatore di Apple non fosse morto nel 2011, "ci saremmo arrivati [all'acquisto di Disney da parte di Apple]. Sono convinto che ne avremmo discusso e credo che alla fine l'avremmo fatto". Addirittura, Iger ha detto che Steve Jobs aveva preso seriamente in considerazione l'idea prima di morire, e che fu solo la sfortuna a bloccare l'acquisto della casa di Topolino da parte di Cupertino.

Ovviamente, la visione di Iger è ottimistica e idilliaca, perché una simile fusione avrebbe generato enormi problemi. In particolare, l'acquisto di Disney da parte di Apple avrebbe fatto rizzare le orecchie alle autorità di antitrust di tutto il mondo, perché avrebbe creato un enorme conglomerato di tecnologia e intrattenimento con delle tendenze monopolistiche (e un potere politico) troppo forti per non essere contestate.