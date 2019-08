Bombardare Marte con testate nucleari lo renderebbe abitabile?

Elon Musk, in un vecchio post, proponeva di bombardare le calotte polari di Marte con delle testate nucleari per renderlo, alla fine, abitabile.

Ebbene, secondo uno scienziato, un matematico per l’esattezza, di nome Robert Walker, l’impresa di bombardare Marte con testate nucleari potrebbe risultare titanica e del tutto inutile.

L’idea sarebbe quella di creare due piccoli soli, due soli in miniatura, uno per ogni polo di Marte.

Questi soli in miniatura dovrebbero sciogliere le calotte polari di Marte e aiutare a renderlo vivibile.

Partendo dal fatto che l’esplosione nucleare forma una sfera di luce della durata di 50 secondi, il matematico ha calcolato che ci vorrebbero la bellezza di 1.728 bombe per polo al giorno per ben sette settimane, quindi in totale 3.456 bombe al giorno per sette settimane.

Il numero è veramente esorbitante. Ogni giorno migliaia di bombe devono essere lanciate e devono colpire i poli di Marte senza possibilità di sbagliare.

L’impresa si rivela, già così, probabilmente fuori dalla nostra portata anche perché gli arsenali nucleari degli USA non hanno un numero tanto elevato di bombe atomiche.

Tuttavia, qualora fosse realmente possibile bombardare il pianeta rosso in questo modo sfrenato, secondo la scienza, la pressione sul pianeta sarebbe solamente il 7% di quella terrestre, quindi estremamente bassa.

A questo bisogna aggiungere che un numero tanto elevato di bombe renderebbe Marte un pianeta incapace di ospitare la vita a causa della sua elevata radioattività. Quindi probabilmente l’idea di gettare tante bombe su Marte andrebbe seriamente scartata.

Come se ve ne fosse bisogno, questa è una ulteriore prova dell’inutilità degli arsenali nucleari presenti sulla Terra. Nulla può sopravvivere ad una esplosione atomica e nulla può crescere e svilupparsi in zone colpite da una così immane catastrofe.