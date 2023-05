Lui è Bobi, ufficialmente il cane più vecchio del mondo con 31 anni

Il Guinness World Records ha conferito a Bobi, un cane portoghese, il titolo di cane più vecchio del mondo quando aveva 30 anni e 266 giorni. Il record precedente, che aveva quasi un secolo, è appartenuto a un bovaro australiano di nome Bluey nato nel 1910 e ha vissuto 29 anni e 5 mesi.

L'anziano animale - che ha recentemente fatto 31 anni - vive a Conqueiros, un piccolo villaggio portoghese, da più di trent'anni, ma stava per non sopravvivere all'infanzia, secondo Leonel Costa, il suo proprietario. Quando nacque la cucciolata dove si trovava il protagonista della nostra storia, il padre di Costa decise che la famiglia aveva già troppi animali, quindi non potevano tenere i cuccioli.

"Purtroppo, a quel tempo era considerato normale dalle persone anziane che non potevano avere più animali in casa... seppellire gli animali in una buca in modo che non sopravvivessero", ha affermato il proprietario dell'animale ai media. Il padre, alla fine, attuò questo gesto orribile ma i figli trovarono un unico sopravvissuto nascosto nel deposito della legna: era proprio Bobi.

"Sapevamo che quando il cane apriva gli occhi, i miei genitori non lo avrebbero più seppellito", ha continuato Costa. Bobi è un Rafeiro do Alentejo di razza pura, spesso usata per proteggere proprietà e bestiame. Queste creature normalmente vivono dai 12 ai 14 anni, ma il protagonista del record è sopravvissuto più del doppio del tempo.

La longevità del cane è stata confermata dal SIAC, un database di animali domestici autorizzato dal governo portoghese e gestito dall'Unione Nazionale dei Veterinari. Bobi ha anche guadagnato un secondo record come il cane vivente più anziano, poche settimane dopo che il titolo era stato assegnato a Spike.

