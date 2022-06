Il Bobo's Store impazza su eBay:in esclusiva il merchandising della Bobo Summer Cup

Dopo la prima entusiasmante tappa di Viareggio che lo scorso weekend ha dato il via all’edizione 2022, la Gillette Bobo Summer Cup di Christian “Bobo” Vieriarriva sulle spiagge di Civitanova Marche

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno, l’ex campione della nazionale e i suoi amici ex calciatori, come Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, si sfideranno a colpi di racchetta nel torneo di padel più divertente dell’estate.

Moltissimi gli appassionati pronti a competere nel torneo amatoriale o a godersi lo spettacolo in spiaggia, ma non solo: in tantissimi sono infatti coloro che online stanno facendo incetta del merchandise ufficialein vendita sul BOBO’S STORE di eBay. Nello store dedicato sul marketplace globale, i fan possono trovare in esclusiva cappellini, T-shirt, tazze, felpe e borracce della Bobo Summer Cup e gli oggetti della Bobo TV.

In qualità di Official Sponsor del torneo, eBay è presente anche sulla spiaggia di Civitanova Marche con un gazebodedicato e led a bordocampo. Presso il colorato spazio eBay, tutti gli spettatori possono scattarsi un divertente selfie nella speciale photo booth e condividerlo sui propri profili con il tag @bobosummercup @ebay_it e #solosuebay.

Su eBay continua anche la charity grazie alle aste online: dopo la prima che si è svolta in concomitanza con la tappa di Viareggio, oggi, venerdì 17 giugno, prende il via la seconda. La terza si svolgerà dal 1° luglio, per l’ultima tappa di Jesolo. Della durata di 7 giorni ciascuna, le aste ospitano gli oggetti donati da calciatori famosi e squadre di calcio. L’intero ricavato delle aste, così come quello derivante dalla vendita dei biglietti del torneo, sarà devoluto in beneficienza alla Fondazione Healche sostiene la ricerca contro i tumori cerebrali infantili (www.progettoheal.com).

Tutti coloro che non potranno assistere dal vivo al torneo, possono seguire gli aggiornamenti della Bobo Summer Cup sui canali social di eBay facebook.com/ebay.it e instagram.com/ebay_it e sui profili Instagram della Bobo Summer Cup e della Bobo TV, e di Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola.