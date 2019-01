BOE ha annunciato il suo display pieghevole, eccolo in azione (video)

L'era degli smartphone pieghevoli è oramai ufficialmente iniziata e la recente presentazione di un prototipo funzionante da parte di Samsung ne è la prova. Tuttavia, ci sono anche molte altre aziende che stanno riuscendo a padroneggiare questa nuova tecnologia. Tra queste troviamo BOE, che ha recentemente annunciato il suo display pieghevole.

In particolare, come potete vedere anche nel video presente qui sopra, il prototipo funzionante è stato mostrato da quest'ultima azienda durante la Xinhua News Agency Chengdu New Media Conference tenutasi qualche giorno fa. Il dispositivo sembra essere in grado di passare automaticamente dalla modalità smartphone a quella tablet, anche se, trattandosi di un prototipo, c'è probabilmente ancora diversa strada da fare.

Insomma, sembra proprio che molte aziende prenderanno presto parte al business degli smartphone pieghevoli, che potrebbero diventare lo standard del settore. D'altronde il mercato dei dispositivi mobili fatica da diverso tempo a trovare una vera rivoluzione e la percezione del pubblico è quella che gli smartphone siano tutti simili tra di loro. Saturazione del mercato che sta facendo male anche ad Apple, come abbiamo riportato in questa news. Guarda caso si vocifera già da diverso tempo che anche la società di Cupertino stia preparando il suo iPhone pieghevole. Staremo a vedere.