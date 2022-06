BOE pensa a commercializzazione TV OLED 8K da 95': è un modello mostruoso!

I piani di BOE per il mercato dei televisori di fascia alta potrebbero sorprendere gli appassionati di tecnologia e non solo: secondo recenti report, il produttore cinese potrebbe commercializzare a breve il suo pannello TV OLED 8K da 95 pollici seguendo l’esempio di LG Display sul mercato internazionale.

Come ben sappiamo, infatti, lo scorso marzo LG ha annunciato la gamma OLED 2022 includendovi il gigantesco modello LG G2 4K OLED da 97 pollici venduto alla cifra spaventosa di 25.000 Euro. È palese che si tratti di un modello limitato a un numero estremamente ridotto di contesti casalinghi, ma che potrebbe risultare comunque d’interesse a una certa fetta di consumatori.

Nel caso di BOE, un report di DSCC steso dopo avere ottenuto informazioni da fonti riservate presenti in Cina parla della futura commercializzazione del pannello TV OLED da 95" 8K mostrato alla Display Week. Si tratta di un televisore con luminosità di picco di 800 nit, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una copertura DCI-P3 del 99%, alquanto costoso da produrre e, pertanto, presumibilmente in arrivo in un numero ridotto di unità.

La fonte contattata dagli esperti di DSCC ha confermato che questo futuro approdo nei negozi avverrà in un periodo ancora non specificato e in poche aree globali anch’esse ignote. Anzi, è probabile che la società del Dragone decida addirittura di tenere gli ordini riservati online. Per ogni informazione ulteriore dovremo attendere, come da prassi, eventuali comunicati da parte del produttore stesso.

Nel frattempo, lo scorso febbraio BOE ha svelato un prototipo di monitor da 500Hz da 27 pollici.