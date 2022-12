BOE svela il primo display per laptop al mondo a 600Hz da 16 pollici

Il produttore di display BOE vuole esagerare con la frequenza di aggiornamento dei pannelli in dotazione ai computer portatili: dopo avere svelato il primo monitor al mondo a 500Hz, dalla diagonale pari a 27 pollici, la società cinese ha svelato il primo display da 16 pollici a 600Hz al mondo.

Come riportato dal portale cinese ITHome, la società altrimenti chiamata Beijing Oriental Electronics Group ha mostrato la prossima generazione di display di sua produzione alla World Display Industry Conference 2022: troviamo ad esempio uno schermo WQHD miniLED da 34 pollici, ma anche un fantastico pannello miniLED 4K da 86 pollici con luminosità di picco di 1500 nit; insomma, l’azienda sta cercando di superare ogni limite con i suoi display.

A spiccare è tuttavia lo schermo più piccolo da 16 pollici con frequenza di aggiornamento di 600Hz, la più elevata al mondo su un pannello per computer portatili da gaming. Si tratta di un prodotto eccezionale specialmente per i giocatori della scena esport, i quali possono trarre molto vantaggio da un refresh rate così elevato. Ricordiamo, dunque, che a oggi le cifre più alte si registrano sul Dell Alienware x17 R2, capace di raggiungere 480Hz.

Nel caso specifico del pannello firmato BOE si tratta di un display Full HD già installato su una unità di prova non specificata, dotata di una GPU RTX. Con ogni probabilità si tratta di un computer portatile test progettato esclusivamente per mostrare al pubblico la nuova tecnologia protagonista dell’evento, ma non va esclusa una potenziale partnership già stabilita tra BOE e un altro produttore, con l’intento di portare questo schermo sugli scaffali in Cina tra alcuni mesi.

Lo scorso maggio, invece, BOE ha presentato il primo pannello AMQLED 8K al mondo.