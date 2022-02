BOE svela il prototipo del primo monitor al mondo a 500Hz da 27 pollici

Attualmente i monitor da gaming per gli eSport sono in grado di raggiungere un refresh rate massimo di 350Hz, ma a quanto pare il produttore di display BOE intende superarlo e secondo quanto riportato dal sito web Sina.com, nel corso del weekend avrebbe rivelato un prototipo di un monitor da 500Hz da 27 pollici.

Il monitor in questione non è basato sulla tecnologia OLED, ma nonostante ciò BOE spiega di aver fatto delle "importanti scoperte nel campo della tecnologia di displaying nei semiconduttori di ossido" ma anche nella "produzione in serie di strutture di stack di interconnessione in rame" che, combinata con una "tecnologia di displaying ad alta frequenza di aggiornamento, alta risoluzione e bassa potenza di ossido", rende possibile la creazione di monitor da gaming a 500 Hz.

A giudicare dalle informazioni trapelate ed arrivate dalla Cina, dovrebbe trattarsi di uno schermo TFT, ma non è chiaro di quale tipologia.

Come spiegato da The Verge, però, per consentire allo schermo di raggiungere i 500 Hz è necessario che la scheda grafica invii un frame al monitor ogni 2 millisecondi. Il prototipo, sulla base del video di BOE, dovrebbe essere dotato di otto ingressi DisplayPort ed offre solo i colori ad 8-bit, almeno inizialmente.

Non è chiaro se e quando andrà in produzione, però. Trattandosi di un prototipo non è detto che diventi disponibile sul mercato.