Boeing 737: cos'è e come nasce l'aereo dell'incidente a Guangxi

Le brutte notizie, non sembrano proprio darci tregua. Un aereo di linea è precipitato con a bordo 132 persone, schiantandosi nella provincia cinese di Guangxi. L’aereo in questione è un Boeing 737, appartenente alla compagnia China Eastern, un velivolo che ha già sulle spalle diversi episodi finiti in tragedia.

Il Boeing 737 è un aereo commerciale a reazione appartenente alla statunitense Boeing Company, tra le aziende produttrici di velivoli più prolifere al mondo. Il modello, concepito con una fusoliera di piccole dimensioni, è tutt’ora prodotto in parallelo alla terza e quarta generazione di aeromobili commerciali.

L'idea di un piccolo aereo è nata grazie al successo del lancio del BAC 1-11 e del Douglas DC-9. Questi, inaugurarono quello che allora era un mercato completamente nuovo per i piccoli velivoli a corto raggio, con motori a reazione. Quando la Boeing annunciò ufficialmente il progetto “737”, il 19 febbraio 1965, il BAC 1-11 e il DC-9 completarono il loro volo inaugurale. Lufthansa, nota compagnia aerea tedesca, aveva bisogno di un aereo economico per le rotte a breve distanza. La Boeing Company, per iniziare a dare qualcosa di tangibile all'azienda, produsse vari modelli (il Boeing 707, il Boeing 720 e il Boeing 727).

Il carrello di atterraggio, fin dalle prime versioni, era insolitamente corto, affinché si potesse risparmiare del peso da trasportare; tuttavia, lasciava poco spazio sotto le ali del velivolo. Quest’ultime, infatti, causavano più di un problema: è stato registrato un caso di rottura dell’ala quando l’aereo trasportava “solamente” il 95% di carico massimo prescritto.

Il primo volo del Boeing 737-100 ebbe luogo il 9 aprile 1967. Lufthansa mise in servizio la prima serie di velivoli nel febbraio 1968. La versione estesa 737-200, che fece il suo primo volo l'8 agosto 1967, ebbe molto più successo, infatti fu prodotto fino al 1988. La compagnia aerea che acquistò questa variante fu United Airlines, che iniziò ad utilizzarla il 28 aprile 1968. Gli attuali modelli Boeing 737NG e 737 MAX rappresentano una famiglia di velivoli a medio raggio, che possono trasportare rispettivamente circa 125, per i modelli 737-700, e 220 passeggeri, per i modelli 737-900ER.

Dopo due incidenti col modello 737 MAX 8, con 346 vittime, a causa di malfunzionamenti identici, tutte le macchine MAX 8 e MAX 9 sono state messe a terra in quasi tutto il mondo tra marzo 2019 e novembre 2020. Il 27 gennaio 2021, l’EASA, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha registrato nuovamente il 737 MAX in Europa.