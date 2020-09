Il Boeing 777 dell'Alitalia riceve il motore più potente al mondo, il video

Il Boeing 777 dell'Alitalia ha appena ricevuto un nuovo "update" molto importante: l'installazione del GE90-115B, il motore più potente dell'aviazione civile prodotto dalla General Eletric.

General Eletric è un'azienda attiva nel campo della tecnologia e dei servizi. Il motore in questione, il General Electric GE90, utilizzato sul Boeing 777, nella sua versione -115B è il motore aeronautico più potente mai costruito, superato in grandezza (ma non in potenza) solo dal suo successore, il GE9X.

Il primo Boeing 777 con motore General Electric fu consegnato alla British Airways il 12 novembre 1995. Secondo il Guinness dei primati, il motore detiene il record per la massima spinta; ottenuto inavvertitamente come parte di uno stress test del motore di un'ora. Nell'ottobre 2003, un Boeing 777-300ER ha perfino battuto il record ETOPS potendo volare per cinque ore e mezza (330 minuti) con un motore spento.

Il GE90-115B, nello specifico, ha un diametro di 3 metri, con 22 pale ognuna lunga 1 metro ed è capace di a reggere il suo peso di circa 9 mila chilogrammi. Questa incredibile "bestia di metallo" è stata montata all'ala con solo 12 bulloni e ha 42.500 kg di spinta, secondo quanto riportato da questo nuovo video de "La Stampa".

