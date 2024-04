I Boeing sono pericolosi: lo scandalo continua con nuovi dettagli

In alcune interviste con il New York Times (NYT) e nei documenti inviati alla Federal Aviation Administration (FAA), un ingegnere di nome Sam Salehpour afferma che anche le fusoliere del Boeing 787 Dreamliner non sono costruite e fissate correttamente.

Nonostante non questa volta non si tratti di vivere in un aereo, Salehpour lavora per Boeing da oltre un decennio. Una doverosa premessa, che ci aiuta a contestualizzare meglio le gravissime accuse mosse verso la compagnia.

Ha infatti affermato che il problema è legato al fatto che l'azienda ha utilizzato diversi produttori per le varie parti degli aerei, che una volta fissati insieme sulla catena di montaggio non si allineano correttamente. Inoltre, il problema sembrerebbe peggiorare man mano che gli aerei invecchiano si usurano, causando seri rischi per la sicurezza dei passeggeri.

La stessa FAA ammette di aver ricevuto tali accuse, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione al NYT, poiché l’indagine è ancora in cors. Tutto ciò, sta venendo a galla a seguito del terribile incidente di gennaio dell'Alaska Airlines che ha visto protagonista proprio un Boeing, ed in particolare un 737.

A questo punto però, vi sembrerà di entrare in un vero e proprio film. Purtroppo però, ci sono diversi episodi decisamente preoccupanti e (apparentemente) senza una chiara risposta.

Recentemente, un altro informatore aziendale, John Barnett, è stato trovato morto fuori dal suo hotel a Charleston, nella Carolina del Sud. Sfortunatamente, si trovava proprio nel mezzo della sua deposizione sui problemi di sicurezza del suo ex datore di lavoro.

Interessante notare inoltre, come negli ultimi 20 anni la Boeing abbia costruito i suoi Dreamliner nella stessa Carolina del Sud dove è stato rinvenuto il corpo di Barnett. Causa del decesso? Suicidio.

Anche Salehpour ha affermato in diverse occasioni che quando ha sollevato dubbi sui problemi a cui ha assistito, ha subito gravi ritorsioni da parte dei suoi superiori.

"Questa è la mentalità a cui Boeing ha permesso di esistere. Questa è una mentalità che dà priorità alla produzione di aerei e li mette in azione anche quando ci sono serie preoccupazioni sull'integrità strutturale", ha dichiarato al NYT Debra Katz, l'avvocato dell'informatore.

Richard Blumenthal, democratico del Connecticut e presidente della sottocommissione investigativa della commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato, ha affermato che è importante che il pubblico ascolti ciò che ha da dire l'informatore.

"Le accuse ripetute e scioccanti sui fallimenti produttivi della Boeing indicano una spaventosa assenza di norme di sicurezza adeguate. Ecco un esempio in cui il profitto ha la priorità su tutto il resto", ha affermato lo stesso Blumenthal. Ma come si difende l’azienda?

Dopo aver scoperto perché sugli aerei non c’è la fila numero 13, Boeing ha espresso fiducia nel suo processo di produzione e ha negato che ci fossero problemi di sicurezza.

