Boeing precipita in picchiata e manda all'ospedale 13 passeggeri

Doveva essere un volo tranquillo dall'Australia alla Nuova Zelanda, ma i passeggeri di un Boeing 787-9 Dreamliner hanno vissuto momenti di autentico terrore quando l'aereo ha subito una brusca discesa, conosciuta come "nosedive". L'incidente con 50 passeggeri tra feriti e contusi, ha costretto 13 di loro al ricovero ospedaliero.

La compagnia aerea cilena LATAM Airlines, operatrice del volo, ha attribuito l'accaduto a un "evento tecnico" senza fornire ulteriori dettagli, assicurando che nonostante il panico a bordo, l'aereo è atterrato come previsto all'aeroporto di Auckland. Tra scene di caos documentate da video diffusi sui social, i racconti dei passeggeri dipingono un quadro drammatico.

"Il soffitto danneggiato dagli impatti di teste e corpi", racconta Brian Jokat, uno dei passeggeri, ad ABC News, descrivendo scene di primo soccorso improvvisato tra i sedili dell'aereo. Un'esperienza così estrema da aver fatto temere il peggio. Questo episodio si aggiunge a una serie di recenti incidenti che hanno coinvolto gli aerei Boeing, accentuando i problemi di sicurezza già esistenti per il colosso aerospaziale americano.

Tra atterraggi d'emergenza e problemi tecnici vari, l'immagine di Boeing continua a risentire di queste vicende. La società, nel tentativo di fare chiarezza sull'ultimo episodio, ha dichiarato di essere al lavoro per comprendere le cause dell'accaduto e di essere pronta a fornire tutto il supporto necessario. LATAM Airlines, dal canto suo, esprime profondo rammarico per l'accaduto, sottolineando il proprio dispiacere per gli inconvenienti e i disagi subiti dai passeggeri.

